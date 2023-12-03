РФ вивела на бойове чергування в Чорне море п'ять кораблів, носії "Калібрів" відсутні

Російський флот вивів на бойове чергування в Чорне море п'ять кораблів, носії "Калібрів" відсутні, інформують Військово-морські сили ЗС України в неділю вранці.

"Станом на 08:00 03.12.2023 у Чорному морі перебуває 5 ворожих кораблів; в Азовському морі - 1 ворожий корабель; у Середземному морі - 2 ворожі кораблі. Носії крилатих ракет "Калібр" відсутні", - зазначено в оперативній інформації.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 4 судна, з них 1 рухалося з протоки Босфор. У Чорне море - 2 судна.

Наголошується, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).