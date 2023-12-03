ЗС України утримують плацдарм на лівобережжі Херсонської області

2 грудня українські сили зберегли свої позиції і продовжили бойові дії на східному (лівобережжі) Херсонської області, йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що, за твердженням російських джерел, зіткнення тривають у Кринках (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро), і стверджують, що ситуація в селищі не змінилася. Інше джерело заявило, що російські війська відбили наступ українських військ у лісовій зоні недалеко від Кринків. Він також поскаржився, що українські сили продовжують ефективно використовувати безпілотники й артилерію, щоб порушити російську логістику в цьому районі, критикуючи російське військове командування за нездатність забезпечити російські сили функціональними системами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Як наголошується в огляді, український військовий оглядач заявив, що російське угруповання військ (УВ) "Дніпро" намагається поліпшити ситуацію на російському фронті на східному березі Херсонської області шляхом перекидання в регіон додаткових підрозділів ВДВ. Військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що війська окупантів безуспішно намагалися витіснити українські війська з району Кринків частинами невстановленого батальйону 810-ї гвардійської бригади морської піхоти (ЧФ) і передових частин 328-го полку ВДВ (104-а дивізія ВДВ). Машовець додав, що, за неуточненою інформацією, російське угруповання військ "Дніпро" планує зібрати в районі Кринків елементи 328-го полку ВДВ і 337-го полку ВДВ (104-та дивізія ВДВ), а також замінити елементи 177-го полку морської піхоти (Каспійська флотилія) у складі 337-го полку ВДВ. Машовець оцінив, що російські війська, можливо, намагаються поліпшити управління і засоби угруповання військ "Дніпро" з огляду на численні випадки дружнього вогню, підриви російських військ на власних мінах і неузгодженість у наступальних діях. Машовець зазначив, що частини 337-го полку ВДВ майже всі перекинуті в окупований Крим і, можливо, вже направили щонайменше два батальйони для бойових дій на кринському напрямку.