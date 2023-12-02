У "Європейській солідарності" звинуватили СБУ в поширенні неправдивого повідомлення про ймовірну зустріч Порошенка з Орбаном

У партії "Європейська солідарність" звинуватили Службу безпеки України в поширенні неправдивого повідомлення про нібито заплановану зустріч лідера політичної сили, народного депутата Петра Порошенка з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, що стало причиною скасування його відрядження до США і Польщі.

"Викликають відвертий подив спроби влади виправдати фактичний зрив візиту лідера опозиції Петра Порошенка до Вашингтона контррозвідувальною інформацію СБУ про ймовірність зустрічі пʼятого Президента України з Премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та теоретичне використання бесіди російськими спецслужбами...

Із першого по восьме грудня у Петра Порошенка були заплановані візити лише до двох країн: Польщі та Сполучених Штатів Америки. На жаль, Служба безпеки України розповсюдила неправдиве повідомлення, що скасування підписаного Головою ВР Розпорядження про відрядження та заборона виїзду Порошенку 1 грудня були повʼязані із зустріччю з Орбаном", - ідеться в коментарі пресслужби "Європейської солідарності", оприлюдненому на сайті партії в суботу.

Пресслужба зазначила, що в США також не випустили і всіх депутатів "Європейської Солідарності", які отримали запрошення на Форум Міжнародного демократичного союзу, а також на зустрічі в Пентагоні, Конгресі, Держдепі США.