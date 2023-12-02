У результаті ворожого обстрілу с. Тягинка постраждала місцева жителька
Унаслідок денного обстрілу с. Тягинка Бериславського району Херсонської області постраждала місцева жителька, повідомила обласна військова адміністрація.
"Унаслідок російського обстрілу Тягинки постраждала місцева жителька, окупанти атакували населений пункт близько 16:15. До лікарні доставили 70-річну постраждалу. Медики проводять обстеження та надають їй допомогу", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в суботу.