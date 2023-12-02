Події

18:59 02.12.2023

Російська армія атакувала безпілотником Нікополь, є руйнування

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Російські окупаційні війська піддали атаці ударним безпілотником м. Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок атаки постраждало комунальне підприємство, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Опівдні – атака дроном-камікадзе на Нікополь. У місті понівечене комунальне підприємство. Люди неушкоджені", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Раніше повідомлялося про ракетну атаку армії агресора по Дніпровському району.

 

 

 

Теги: #атака #бпла #дніпропетровська

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