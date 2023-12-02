Заплановану зустріч Порошенка з Орбаном РФ мала намір використати у своїх ІПСО проти України - СБУ

СБУ та розвідувальні органи України отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України.

"Головна мета ворога - знизити підтримку іноземних партнерів і спробувати розколоти українське суспільство зсередини", - повідомила СБУ в телеграм-каналі.

"За задумом спецслужб Росії, проведення широкомасштабної ІПСО має спричинити зміну настроїв у країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу стосовно Росії на умовах замороження війни", - наголошується в повідомленні.

У СБУ наголосили, що зазначені заяви спеціальні служби Росії планували активно підтримати через проросійські політичні сили іноземних країн.

Серед планів ворога - залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їхніх відвідин третіх країн, наголосили у спецслужбі.

"За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію про заплановану зустріч голови партії "Європейська солідарність" П. Порошенка з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом путіна" і закликає зняти санкції з РФ", - ідеться в повідомленні.

"Цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків із представниками держав, що транслюють проросійські наративи) Росія планувала використати у своїх ІПСО проти України", - заявили в СБУ.

Там зазначили, що СБУ звернулася до Офісу президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України з пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

"Тому керівництво Верховної Ради не надало дозволу на закордонне відрядження українському депутату, який мав би стати інструментом у руках російських спецслужб", - ідеться в повідомленні.

У СБУ також нагадали, що згідно із законодавством Міністерство закордонних справ є головним органом виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України.

Раніше п'ятий президент України, лідер фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко повідомив, що українські прикордонники не випустили його в узгоджене відрядження.

Зі свого боку речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що прикордонники мають підтвердження, що відрядження Порошенка за кордон було скасовано.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що скасував розпорядження спікера українського парламенту про відрядження Порошенка за кордон на підставі документа для службового користування, оприлюднювати який не можна.