Події

12:12 02.12.2023

Зеленський заявив, що обміни військовополоненими з РФ тривають: часто не публічно, іноді прямо на полі бою

2 хв читати
Зеленський заявив, що обміни військовополоненими з РФ тривають: часто не публічно, іноді прямо на полі бою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обміни військовополоненими з Росією не призупинилися, вони тривають, за його словами, часто це відбувається не публічно, а іноді прямо на полі бою.

"Ми боремося за кожну таку нашу людину. Ми міняємо. Ми наповнюємо свій обмінний фонд (росіянами - ІФ-У), і потім відбуваються обміни. Дуже часто ми обмінюємо військовополонених не так голосно, не так публічно. Скажу відверто - міняємо прямо на полі бою. Коли в нас 10 їхніх полонених, а в них є кілька наших хлопців - і ми міняємо. Це по-різному буває", - заявив президент в інтерв'ю АР, повну версію якого пресслужба президента поширила в суботу.

"Тобто: обміни є і не тільки глобальні, а є і прямо на місці. На все це є доручення у командирів, і вони знають, що їм робити", - додав він.

Зеленський нагадав, що за останні пів року Україні вдалося повернути близько 100 своїх військовослужбовців із полону РФ, а з початку повномасштабного вторгнення РФ кілька тисяч. Ще кілька тисяч, за його словами, наразі перебувають у полоні.

Глава держави також послав сигнал сім'ям військовослужбовців, які чекають на їхнє звільнення з полону, і заявив: "Україна боротиметься за кожного і кожну".

Як повідомлялося, останній публічний обмін військовополоненими між Україною та РФ відбувся на початку серпня поточного року. Тоді Україна повернула 22 своїх воїнів. Станом на середину листопада встановлено, що в російському полоні перебувають 4 337 українців. Серед них 3 574 військових і 763 цивільні особи.

Джерело: https://t.me/OP_UA/10989

Теги: #військовополонені #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:36 02.12.2023
Після президентських виборів у РФ "гра" буде на боці західних лідерів - визнавати легітимність Путіна чи ні, заявив Зеленський

Після президентських виборів у РФ "гра" буде на боці західних лідерів - визнавати легітимність Путіна чи ні, заявив Зеленський

10:56 01.12.2023
Зеленський побоюється, що війна в Ізраїлі й президентські вибори у США вплинуть на подальшу підтримку України

Зеленський побоюється, що війна в Ізраїлі й президентські вибори у США вплинуть на подальшу підтримку України

10:37 01.12.2023
Зеленський: Війна з Росією переходить у нову фазу з настанням зими

Зеленський: Війна з Росією переходить у нову фазу з настанням зими

21:30 30.11.2023
Омбудсмени України та РФ на умовах взаємних домовленостей відвідали по 119 полонених військовослужбовців - Лубінець

Омбудсмени України та РФ на умовах взаємних домовленостей відвідали по 119 полонених військовослужбовців - Лубінець

15:14 30.11.2023
Зеленський обговорив із Сунаком пріоритетні напрями оборонної співпраці

Зеленський обговорив із Сунаком пріоритетні напрями оборонної співпраці

14:44 30.11.2023
Зеленський - Шольцу: Важливо забезпечити єдність усередині ЄС щодо схвалення переговорів про членство України та виділення EUR50 млрд допомоги

Зеленський - Шольцу: Важливо забезпечити єдність усередині ЄС щодо схвалення переговорів про членство України та виділення EUR50 млрд допомоги

13:32 30.11.2023
Зеленський відвідав передовий командний пункт захисників Куп'янська та нагородив воїнів

Зеленський відвідав передовий командний пункт захисників Куп'янська та нагородив воїнів

21:04 29.11.2023
Зеленський доручив збільшити кількість ремонтних бригад і техніки для якнайшвидшого забезпечення людей електрикою в постраждалих від негоди областях

Зеленський доручив збільшити кількість ремонтних бригад і техніки для якнайшвидшого забезпечення людей електрикою в постраждалих від негоди областях

18:02 29.11.2023
Зеленський відвідав Миколаївщину, де ознайомився з реалізацією програми патронату Данії над областю

Зеленський відвідав Миколаївщину, де ознайомився з реалізацією програми патронату Данії над областю

16:35 29.11.2023
Зеленський: Україна активно сприятиме зміцненню ОЗХЗ

Зеленський: Україна активно сприятиме зміцненню ОЗХЗ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Через рясні дощі підтопило 440 га сільгоспугідь на Закарпатті, а також підвали житлових будинків, зокрема, в Ужгороді та Сваляві - ДСНС

Україна взяла участь у наймасштабніших навчаннях НАТО з кіберзахисту

Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів, загальні втрати противника перевищують 331 тис. особового складу

Уночі українська ППО ліквідувала десять із одинадцяти "Шахедів" і одну ракету Х-59, які атакували Україну

Україна готує оновлені запити для комунікації з партнерами щодо військових постачань - Зеленський

ОСТАННЄ

Через рясні дощі підтопило 440 га сільгоспугідь на Закарпатті, а також підвали житлових будинків, зокрема, в Ужгороді та Сваляві - ДСНС

Партизани знищили паливозаправник і кілька російських окупантів у Мелітополі - ГУР

Україна взяла участь у наймасштабніших навчаннях НАТО з кіберзахисту

У Маріуполі пролунав вибух - Андрющенко

Тарнавський: ЗСУ тримають оборону на авдіївському напрямку, втрати ворога за добу - близько 500 осіб

Російська армія завдала ракетного удару по Дніпровському району, без жертв - ОВА

Через російські обстріли на Донеччині за добу загинула 1 людина, поранені двоє

Синоптики оголосили I рівень небезпеки у восьми областях України - сніг і дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу

В Одеській області зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури, без жертв - ОВА

Росіяни вночі обстріляли медичний заклад у Херсоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА