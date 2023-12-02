Зеленський заявив, що обміни військовополоненими з РФ тривають: часто не публічно, іноді прямо на полі бою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обміни військовополоненими з Росією не призупинилися, вони тривають, за його словами, часто це відбувається не публічно, а іноді прямо на полі бою.

"Ми боремося за кожну таку нашу людину. Ми міняємо. Ми наповнюємо свій обмінний фонд (росіянами - ІФ-У), і потім відбуваються обміни. Дуже часто ми обмінюємо військовополонених не так голосно, не так публічно. Скажу відверто - міняємо прямо на полі бою. Коли в нас 10 їхніх полонених, а в них є кілька наших хлопців - і ми міняємо. Це по-різному буває", - заявив президент в інтерв'ю АР, повну версію якого пресслужба президента поширила в суботу.

"Тобто: обміни є і не тільки глобальні, а є і прямо на місці. На все це є доручення у командирів, і вони знають, що їм робити", - додав він.

Зеленський нагадав, що за останні пів року Україні вдалося повернути близько 100 своїх військовослужбовців із полону РФ, а з початку повномасштабного вторгнення РФ кілька тисяч. Ще кілька тисяч, за його словами, наразі перебувають у полоні.

Глава держави також послав сигнал сім'ям військовослужбовців, які чекають на їхнє звільнення з полону, і заявив: "Україна боротиметься за кожного і кожну".

Як повідомлялося, останній публічний обмін військовополоненими між Україною та РФ відбувся на початку серпня поточного року. Тоді Україна повернула 22 своїх воїнів. Станом на середину листопада встановлено, що в російському полоні перебувають 4 337 українців. Серед них 3 574 військових і 763 цивільні особи.

Джерело: https://t.me/OP_UA/10989