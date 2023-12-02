ЗС України продовжують утримувати лівобережжя Херсонської області та витісняють окупантів біля Бахмута

Українські сили 1 грудня продовжили операції на східному (лівому) березі Херсонської області та продовжують утримувати позиції, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ також намагаються просунутися в лісових масивах на південь від с. Кринки. Однак, російські авіаудари по Кринках змусили українські війська відступити в північну частину населеного пункту, вважають аналітики.

Водночас в огляді йдеться про безуспішні атаки армії РФ у Запорізькій області неподалік Роботиного і на захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного). ISW поки не виявив візуальних свідчень успіхів Росії біля Вербового.

"Одне з джерел, пов'язаних із російськими ВДВ, поскаржилося, що підрозділам ВДВ на північ від Вербового важко доправити боєприпаси і продовольство на передові позиції ВДВ через сильний український артилерійський вогонь, використання безпілотників і сильний вітер", - наголошує ISW.

Також, ідеться в огляді, 1 грудня українські сили продовжили контратаки поблизу Бахмута, але не домоглися якихось підтверджених успіхів. Зокрема, ЗСУ продовжують наступ на південь від Бахмута і витіснили російські війська з позицій на північ від Хромового і на схід від Кліщіївки.

Водночас російські війська атакували район Авдіївської промислової зони на південний схід від Авдіївки та Авдіївський коксохімічний завод на північний захід від міста. Стверджується, що українські сили контратакували і відбили невказані позиції біля Авдіївки.

Загалом, зазначають аналітики Інституту, російські війська активізували операції по всьому східному фронту.