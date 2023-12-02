Події

05:26 02.12.2023

Apple і Paramount обговорюють створення пакетної підписки на свої стримінгові сервіси

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Apple і Paramount обговорюють створення пакетної підписки на свої стримінгові сервіси

 Американські Apple Inc. і Paramount Global обговорюють можливість створення пакетної передплати на свої сервіси потокового мовлення Apple TV+ і Paramount+, пише The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела.

Передбачається, що така підписка буде дешевшою, ніж на обидва сервіси окремо.

За словами джерел, переговори перебувають на ранній стадії, і поки незрозуміло, як саме формуватиметься пакетна пропозиція.

Згідно з даними аналітичної компанії Antenna, відтік передплатників Apple TV+ і Paramount+ у жовтні перевищив 7%, тоді як середнє значення в індустрії становило 5,7%. Оператори стримінгових сервісів, як правило, не розкривають такі дані, уточнює WSJ.

Теги: #сша #компанії #apple_inc

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