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04:37 02.12.2023

Венесуела має зберігати статус-кво на кордоні з Гайаною - рішення міжнародного суду

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Венесуела має зберігати статус-кво на кордоні з Гайаною - рішення міжнародного суду

Міжнародний кримінальний суд ООН (МКС) у п'ятницю ухвалив, що Венесуела повинна утриматися від будь-яких дій, які поставили б під сумнів контроль Гаяни над територією Ессекібо, що є предметом спору між двома країнами.

Постанову винесено напередодні референдуму, оголошеного у Венесуелі на 3 грудня. Серед запитань, на які мають відповісти учасники, два стосуються їхньої згоди протистояти будь-якими засобами відповідно до закону домаганням Гайани на одностороннє використання морських ресурсів, порушуючи міжнародне право, і підтримки надання венесуельського громадянства 125 тис. жителям гайанського регіону Ессекібо.

Раніше Гайана закликала МКС винести постанову про вилучення цих питань із бюлетенів на запланованому референдумі, проте у вердикті суду згадок про референдум немає, є лише слова про те, щоб "Венесуела утрималася від будь-яких дій, які змінили б ситуацію, яка склалася на сьогодні, ситуацію, що склалася".

Гайансько-венесуельська криза навколо Ессекібо загострилася після відкриття нафтогазових родовищ у гайанських територіальних водах біля узбережжя регіону. На ці територіальні води претендує і Венесуела. У вересні 2023 року Гайана видала дозволи шести іноземним нафтовим компаніям, включно з ExxonMobil, вести буріння в цих водах. Саме у відповідь на цей крок влада Венесуели оголосила про проведення референдуму.

Венесуела вважає, що єдиним засобом для врегулювання спору є Женевські угоди 1966 року, укладені з Великою Британією перед наданням незалежності Гайані.

За словами глави МЗС Венесуели Делсі Родрігес, "цей механізм (Женевські угоди) залишатиметься дійсним до того моменту, коли сторони вважатимуть, що вихід знайдено через прямі політичні дружні переговори, і що він влаштовує обидві сторони".

Делсі Родрігес зазначила, що "Венесуела не визнає юрисдикції МКС - інстанції, яка заявила про компетентність у врегулюванні спору". Звернення Гайани до МКС вона назвала "криком безвиході та втручанням цієї країни у внутрішні справи Венесуели".

Свою лепту в недопущення ускладнення ситуації намагається внести Бразилія, яка розраховує виступити посередником між Венесуелою і Гайаною, незважаючи на те, що в цій суперечці Бразилія підтримує Гайану. Наприкінці листопада відбулися навчання за участю вищого офіцерського складу бразильської та гайанської армій. Крім того, сухопутні війська Бразилії висунулися до кордону обох країн.

Теги: #вердикт #венесуела #гаяна

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