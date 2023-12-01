У Дарницькому районі Києва відновлено рух від вул. Ахматової до просп. Бажана

На лівому березі Києва відновлено рух від вул. Ахматової до просп. Бажана, повідомляє в п'ятницю ввечері Київська міська державна адміністрація з посиланням на "Київавтодор".

"Рух транспорту від вулиці Анни Ахматової в напрямку проспекту Миколи Бажана відновлено", - сказано в повідомленні на офіційному порталі Києва.

Як повідомлялося, на розі вулиць Ревуцького та Тростянецької сталася аварійна ситуація через падіння крана на будівництві, що призвела до пошкодження водопровідної мережі та витоку води на проїжджу частину. У результаті було перекрито рух транспорту від вулиці Анни Ахматової в напрямку проспекту Миколи Бажана.

"Наразі рух транспорту відновлено, витік води локалізовано. Усі споживачі цієї магістралі забезпечені водою", - підкреслили в КМДА.