Зеленський побоюється, що війна в Ізраїлі й президентські вибори у США вплинуть на подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо того, що війна між Ізраїлем і ХАМАСом може затьмарити конфлікт в Україні, оскільки політичні програми, які конкурують, й обмежені ресурси ставлять під загрозу потік західної військової допомоги Києву.

"Ми вже бачимо наслідки того, що міжнародна спільнота переключає увагу через трагедію на Близькому Сході. Лише сліпі цього не розуміють," - сказав Зеленський в інтерв'ю The Associated Press.

Українці розуміють, "що ми також маємо боротися за увагу до повномасштабної війни", сказав він.

"Ми не повинні дозволити людям забути про війну тут", - наголосив президент.

За його словами, така зміна фокусу може призвести до скорочення економічної та військової допомоги Україні. У спробі розвіяти ці побоювання американські та європейські чиновники продовжують відвідувати Київ після терактів в Ізраїлі 7 жовтня.

За словами Зеленського, це зрушення все ще непокоїть його.

"Розумієте, увага дорівнює допомозі. Немає уваги - немає допомоги. Ми боремося за кожен шматочок уваги. Без уваги може виникнути слабкість в американському Конгресі," - наголосив він.

Нещодавнє опитування AP у США засвідчило, що майже половина американців уважає, що на Україну витрачають занадто багато коштів. Дедалі більше республіканців не підтримують ідеї надання додаткової допомоги, і поки що незрозуміло, чи схвалить Конгрес запит Білого дому про виділення додаткової допомоги.

Коли Зеленського запитали про це, він прямо відповів, що "вибір американців - це вибір американців".

Однак він стверджував, що, допомагаючи Україні, американці допомагають і собі.

"У випадку з Україною, якщо сьогодні не вдасться встояти через відсутність допомоги, брак зброї та фінансування, це означатиме, що Росія скоріш за все вторгнеться в країни НАТО. І тоді американські діти воюватимуть," - сказав він.