На Миколаївщині вночі знищили 8 БПЛА Shahed

Російські окупанти вночі з 30 листопада на 1 грудня завдали удару із застосуванням БПЛА по населених пунктах Миколаївської області, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено вісім ворожих БпЛА типу "Shahed-131/136", - написав Кім у телеграм-каналі.

Він також зазначив, що в Баштанському районі внаслідок атаки БПЛА типу Shahed-136/131 на агропідприємствах пошкоджено складську будівлю, ангар, сільськогосподарську техніку. Постраждалих немає.

Крім того, 30 листопада, о 12:19 та 22:58 ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії та береговій смузі м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.