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00:17 01.12.2023

Блінкен закликав Ізраїль створити безпечні зони для мешканців Гази до відновлення бойових дій

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Блінкен закликав Ізраїль створити безпечні зони для мешканців Гази до відновлення бойових дій

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль після поновлення армією оборони військової кампанії чітко позначити кілька безпечних зон у південній та центральній частинах Сектору Газа для мирних жителів, щоб вони могли уникнути бойових дій, передає The Times of Israel.

Блінкен зазначив, що ці заходи утруднені через те, що ХАМАС використовує "живі щити", але наполягає на тому, що Ізраїль зобов'язаний мінімізувати шкоду цивільному населенню.

Блінкен також заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена "негайно зосередиться на роботі з нашими партнерами, щоб продовжити паузу" у бойових діях між Ізраїлем та ХАМАС, щоб більше заручників могло бути вивезено з Гази та більше допомоги могло потрапити до Сектору Газа.

"Ми не припинимо роботу, поки не повернемо всіх заручників додому, до їхніх родин і близьких", - заявив політик, додаючи, що кількість допомоги, що надходить до Сектору Газа, "значно збільшилася".

Він також додав, що США продовжують підтримувати мету Ізраїлю - повалити ХАМАС у Газі, заявляючи, що смертоносна стрілянина в Єрусалимі, яка відбулася сьогодні вранці, "підкреслює" наміри терористичного угрупування.

Теги: #україна #ізраїль #заклик #блінкен

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