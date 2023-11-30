Зеленський провів у Запоріжжі наради з військовими щодо оборони області та зведення фортифікацій на основних тактичних напрямках

Президент України Володимир Зеленський у четвер відвідав Запоріжжя, де провів наради з військовими, зокрема, щодо ситуації з обороною області та зведення фортифікаційних споруд на основних тактичних напрямках фронту.

"Щойно провів у Запоріжжі дві важливі наради. Оперативну - з військовими, з генералами Тарнавським, Москальовим, Литвиновим і всіма, хто відповідає за оборону тут, саме в Запоріжжі. Друга нарада - фактично загальнодержавна - з фортифікації. На всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд", - повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Ідеться, зокрема, за словами президента, про авдіївський, мар'їнський та інші напрямки на Донеччині, а також на Харківщині (куп'янський напрямок і оборонна лінія Куп'янськ - Лиман), Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Рівненщині, Волині та півдні Херсонської областей.

У межах нарад глава держави заслухав доповіді обласної влади, усіх відповідних військових керівників, міністра оборони Умєрова, генерала Павлюка.

"Обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема й приватного бізнесу в цій роботі, фінансування. Пріоритет очевидний. Вдячний усім, хто працює саме на такому будівництві, на виробництві матеріалів", - повідомив він.

Також, за словами Зеленського, "обговорювалися і ті потреби, за якими будемо працювати з партнерами для посилення наших захисних ліній".

Окрему увагу учасники нарад приділили будівництву укриттів у школах, зокрема, у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатися у змішаному форматі, включно з навчанням офлайн.