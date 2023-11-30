Норвегія виділить 250 млн норвезьких крон задля продовольчої безпеки України

Норвегія виділить 200 млн норвезьких крон (близько EUR17 млн) Всесвітній продовольчій програмі, включно з програмою "Зерно з України", також 50 млн норвезьких крон (близько EUR4 млн) буде передано до Фонду України Світового банку, йдеться в заяві уряду Норвегії.

"Норвегія й надалі підтримуватиме народ України. Водночас ми не випускаємо з уваги й інші кризи у світі. Програма Нансена (5-річна програма підтримки України - ІФ-У) - один із прикладів того, як нам вдається об'єднати ці зусилля", - наводяться в повідомленні слова міністра закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Крім цього, зазначається, що ще 150 млн норвезьких крон (близько EUR12 млн) буде виділено Всесвітній продовольчій програмі у відповідь на її заклик до надання надзвичайної допомоги Україні.

"Крім надання продовольчої допомоги поблизу лінії фронту, ці кошти буде використано для розмінування сільськогосподарських земель, що дасть змогу фермерам якнайшвидше повернутися до виробництва продуктів харчування", - ідеться в повідомленні.