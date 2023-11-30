НАБУ й САП скерували до суду справу про держзраду екснардепа Деркача

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 29 листопада скерували до суду справу щодо екснардепа України, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні.

"29 листопада 2023 року НАБУ й САП скерували до суду справу за обвинуваченням народного депутата України III-IX скликань у державній зраді та незаконному збагаченні. Кваліфікація: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 Кримінального кодексу України", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті бюро в четвер.

Слідство встановило, що колишній нардеп отримав щонайменше $567 тис. від розвідувальних і правоохоронних органів РФ за ведення підривної діяльності проти України протягом 2019-2022 рр. Зокрема, фігурант вчиняв дії, що були спрямовані на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, а також погіршення дипломатичних відносин зі США й ускладнення інтеграції до ЄС та НАТО.

НАБУ і САП здійснювали розслідування за оперативного супроводу департаменту контррозвідки СБУ.

У липні 2022 року під час низки обшуків правоохоронці виявили й вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність екснардепа проти України, його зв'язки з представниками РФ і колаборантами.

Про підозру фігуранту було повідомлено заочно, оскільки той переховується за кордоном, його оголошено в розшук.

У повідомленні не зазначено імені обвинуваченого, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про екснардепа Андрія Деркача.