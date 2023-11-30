Події

18:22 30.11.2023

НАБУ й САП скерували до суду справу про держзраду екснардепа Деркача

1 хв читати
НАБУ й САП скерували до суду справу про держзраду екснардепа Деркача

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 29 листопада скерували до суду справу щодо екснардепа України, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні.

"29 листопада 2023 року НАБУ й САП скерували до суду справу за обвинуваченням народного депутата України III-IX скликань у державній зраді та незаконному збагаченні. Кваліфікація: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 Кримінального кодексу України", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті бюро в четвер.

Слідство встановило, що колишній нардеп отримав щонайменше $567 тис. від розвідувальних і правоохоронних органів РФ за ведення підривної діяльності проти України протягом 2019-2022 рр. Зокрема, фігурант вчиняв дії, що були спрямовані на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, а також погіршення дипломатичних відносин зі США й ускладнення інтеграції до ЄС та НАТО.

НАБУ і САП здійснювали розслідування за оперативного супроводу департаменту контррозвідки СБУ.

У липні 2022 року під час низки обшуків правоохоронці виявили й вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність екснардепа проти України, його зв'язки з представниками РФ і колаборантами.

Про підозру фігуранту було повідомлено заочно, оскільки той переховується за кордоном, його оголошено в розшук.

У повідомленні не зазначено імені обвинуваченого, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про екснардепа Андрія Деркача.

Теги: #суд #деркач #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 30.11.2023
Експоліцейську з Дворічної засуджено на 15 років в'язниці за держзраду

Експоліцейську з Дворічної засуджено на 15 років в'язниці за держзраду

19:47 30.11.2023
До суду направлено обвинувальний акт у справі стосовно ексглави "Нафтогазу" Коболєва - САП

До суду направлено обвинувальний акт у справі стосовно ексглави "Нафтогазу" Коболєва - САП

15:02 28.11.2023
Суд продовжив арешт Коломойського з альтернативою 3 млрд грн до 26 січня

Суд продовжив арешт Коломойського з альтернативою 3 млрд грн до 26 січня

12:52 24.11.2023
САП і НАБУ оновили підозри учасникам злочинного угруповання на чолі з колишнім головою ФДМ Сенниченком

САП і НАБУ оновили підозри учасникам злочинного угруповання на чолі з колишнім головою ФДМ Сенниченком

11:50 24.11.2023
Суд виніс вирок акторові Остапу Ступці за ДТП у нетверезому стані

Суд виніс вирок акторові Остапу Ступці за ДТП у нетверезому стані

10:57 24.11.2023
Суд заарештував власника KSM-GROUP, який намагався дати хабаря міністру інфраструктури Кубракову

Суд заарештував власника KSM-GROUP, який намагався дати хабаря міністру інфраструктури Кубракову

20:40 22.11.2023
Організатору заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв'язку обрано запобіжний захід

Організатору заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв'язку обрано запобіжний захід

19:47 22.11.2023
Суд заарештував на 2 місяці народного депутата Одарченка, якого підозрюють у підкупі голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури

Суд заарештував на 2 місяці народного депутата Одарченка, якого підозрюють у підкупі голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури

13:57 21.11.2023
ВР має намір збільшити штат НАБУ до 1 тис. осіб

ВР має намір збільшити штат НАБУ до 1 тис. осіб

11:56 21.11.2023
Повідомлено про підозру нардепу Одарченку, який намагався підкупити топпосадовця Держагентства відновлення

Повідомлено про підозру нардепу Одарченку, який намагався підкупити топпосадовця Держагентства відновлення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Заарештовано $1,5 млн криптоактивів, знайдених в ексглави Держспецзв'язку

Унаслідок ракетного удару по Новогродівці двоє загиблих, під завалами може перебувати сім'я - Нацполіція

Нідерланди виділять Україні EUR2,5 млрд підтримки на 2024 рік

Зеленський - Шольцу: Важливо забезпечити єдність усередині ЄС щодо схвалення переговорів про членство України та виділення EUR50 млрд допомоги

Кількість загиблих у с.Садове через російський обстріл зросла до трьох осіб

ОСТАННЄ

ЗСУ відбили 21 атаку окупантів за добу на бахмутському напрямку і 15 на авдіївському

Чотирьом суддям Київського апеляційного суду повідомлено про підозру в отриманні хабаря

Унаслідок обстрілу села на Харківщині постраждав мирний житель

Норвегія виділить 250 млн норвезьких крон задля продовольчої безпеки України

Унаслідок обстрілу Берислава поранені двоє поліцейських

Заарештовано $1,5 млн криптоактивів, знайдених в ексглави Держспецзв'язку

Ворог обстріляв Авдіївку з РСЗВ "Град", дещо активізувався на запорізькому напрямку

Зеленський ознайомився з організацією навчання школярів на станції метро в Харкові

Пропагандистку Юлію Вітязєву, яка втекла до РФ, засуджено до 11 років ув'язнення заочно - СБУ

Унаслідок ракетного удару по Новогродівці двоє загиблих, під завалами може перебувати сім'я - Нацполіція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА