Мовний омбудсмен подав до Ради пропозиції до законопроєкту про права нацменшин з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь подав до Верховної Ради свої висновки та пропозиції до законопроєкту №10288 про внесення змін щодо прав національних меншин з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

"Уповноважений із захисту державної мови офіційно подав до Верховної Ради України свої висновки та пропозиції щодо проєкту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах (№ 10288 від 24.11.2023)", - ідеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

Зокрема, на думку Креміня, попри євроінтеграційні зобов'язання, законопроєкт звужує застосування української мови як державної у сферах суспільного життя.

"З огляду на це документ потребує доопрацювання та врахування обґрунтованих пропозицій Уповноваженого із захисту державної мови щодо мови медіа, видавничої справи, освіти, реклами, виборів", - ідеться в повідомленні.

Ознайомитися з пропозиціями мовного омбудсмена можна за посиланням.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді внести зміни до законів у частині прав національних меншин з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Законопроєкт пропонує закріпити право закладів вищої освіти приватної форми власності на вибір мови навчання, яка є офіційною мовою Європейського Союзу, із забезпеченням при цьому вивчення державної мови як окремої навчальної дисципліни.

Зміни до закону "Про медіа" пропонують обумовити особливості використання мов національних меншин (спільнот) у сфері аудіовізуальних медіа, зокрема "державної (офіційної) мови держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом". Законопроєкт також передбачає зміни до закону "Про видавничу справу", які встановлюють умови діяльності спеціалізованих книгарень, створених для реалізації прав національних меншин (спільнот). Документ також пропонує надати право розповсюджувати матеріали передвиборчої агітації мовами відповідних корінних народів і національних меншин.

Водночас українські громадські організації закликають владу не послаблювати механізмів захисту державної мови під приводом європейської інтеграції, про це йдеться у спільній заяві від 20 листопада.