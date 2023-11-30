Олену Зеленську внесли до списку 25 найвпливовіших жінок року за версією видання FT

Першу леді України Олену Зеленську внесли до списку 25 найвпливовіших жінок року за версією видання Financial Times, супровідний опис до її фото на сайті видання розмістила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

За словами естонської прем'єрки, Зеленська, як і її чоловік, стала глобальним символом стійкості.

"Що мене найбільше захоплює в Олені Зеленській, так це її чесність. Сценарист за професією, вона знає, як не переплутати слова, залишаючись при цьому обеззброююче людяною. Вона знає, як це - прокинутися і побачити, що твоя батьківщина захоплена імперіалістичним сусідом... як знайти в собі сили боротися за свободу, попри все... Вона вражає своєю увагою до деталей і вмінням слухати", - наводить видання слова Каллас.

Окрім того, як зазначила Каллас, лідерство Зеленської у вирішенні проблеми психічного здоров'я українців під час війни має життєво важливе значення.

"Світ має прислухатися до Зеленської і дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію і покласти край стражданням", - написала прем'єр-міністерка.

Крім першої леді України, до списку найвпливовіших жінок Financial Times віднесло Урсулу фон дер Ляєн, Марину Сілву, Наргес Мохаммаді, Лізу Дайсон, Мері Барру, Макіко Оно, Барбару Кінгсолвер, Бейонсе тощо.