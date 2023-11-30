Використання в назві Національної музакадемії імені Чайковського є пропагандою російської імперської політики - УІНП

Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті (УІНП) з визначення приналежності об'єктів до символіки російської імперської політики заявляє, що подальше використання в назві Національної музичної академії України імені Чайковського є пропагандою російської імперської політики.

"На сьогодні П.І. Чайковський є найвідомішим у світі російським композитором, а отже - символом російської культури та культурним маркером "руского міра". З огляду на історичну ретроспективу та реалії збройної агресії, що проводиться з 2014 року державою-агресором РФ проти України з метою ліквідації української державності та знищення самобутності українського народу, спроби "українізувати" російського композитора Чайковського і його творчість навіюють сприйняття української культури як вторинної та залежної від російської", - йдеться у висновках експертної комісії.

Наголошується також, що такий підхід працює на штучне нівелювання відмінності між українською та російською національними ідентичностями, що повністю вкладається в російську ідеологему про "єдиний народ" зі спільною історією, культурою і становить реальну загрозу національній безпеці України.

Крім того, у комісії наголосили на політичних мотивах присвоєння у 1940 році під час святкування 100-річного ювілею Чайковського Київській державній консерваторії імені російського композитора, що є складовою російської імперської політики, спрямованої на нав'язування використання російської мови, пропагування російської культури як вищої порівняно з іншими національними мовами та культурами.

"Назва Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, згідно з частиною першою статті 2 закону, містить символіку російської імперської політики, а подальше функціонування цієї назви з використанням імені П. І. Чайковського є пропагандою російської імперської політики", - наголошується у висновках.

Як повідомлялося, у липні 2022 року Експертна рада Мінкульту рекомендувала відмовитися від імені Чайковського в назві Національної музакадемії. Водночас збори працівників академії 26 грудня 2022 року вирішили, що позбавлення назви закладу імені Чайковського потребує додаткового вивчення.