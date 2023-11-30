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13:12 30.11.2023

Перший календарний день зими принесе в Україну мокрий сніг із переходом у дощ

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Перший календарний день зими принесе в Україну мокрий сніг із переходом у дощ

У п'ятницю, 1 грудня, в Україні очікують невеликий сніг та мокрий сніг із переходом у більшості областей на дощ, уночі та вранці подекуди ожеледь, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

Удень на Лівобережжі синоптики прогнозують помірні дощі; у Карпатах і на Закарпатті протягом доби значні опади. На дорогах країни, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, на узбережжі морів і в Криму 0-5° тепла; удень від 2° морозу до 3° тепла, у центральних, східних областях та на Закарпатті 2-7° тепла, у південній частині 8-13°.

У Києві 1 грудня буде невеликий сніг та мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 1 грудня найвища температура вдень була 13° у 1898 р., найнижча вночі -20,6° у 1998 р.

У суботу, 2 грудня, очікується часом сніг, мокрий сніг та дощ (у західних областях подекуди значний сніг та мокрий сніг), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; у південній частині без суттєвих опадів.

В Україні, крім північної частини, подекуди туман, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, південно-західний із переходом на західний, 5-10 м/с, на півдні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в північних і західних областях уночі 0-5° морозу, удень від 3° морозу до 2° тепла (у Карпатському регіоні 1-6° тепла), у центральних і Харківській областях уночі близько 0°, удень 2-7° тепла; на півдні й південному сході країни вночі 4-9° тепла, удень 10-15° (у Криму вночі 9-14°, удень 12-17°).

Прогноз погоди у Києві на 2 грудня - невеликий, удень помірний мокрий сніг і дощ; місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер східний із переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #погода #прогноз_погоди

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