Із деокупацією Донбасу буде складніше, ніж із Кримом, оскільки йдеться про ментальне повернення людей - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що деокупація територій Донецької та Луганської областей відбуватиметься складніше, ніж деокупація Криму, оскільки йдеться, зокрема, і про ментальне повернення людей в Україну.

"Може так статися, що ці території ми повернемо раніше, ніж цих людей. Наприклад якщо ми говоримо про Донбас, то люди живуть там десять років, але водночас не там. Вони живуть в іншому просторі. І це (деокупація - ІФ-У) довгий процес. Може бути абсолютно по-різному (з Донбасом і Кримом - ІФ-У). Я вважаю, що складніше з Донбасом. Мені партнери колись говорили: вам буде майже неможливо повернути Крим і дуже складно повернути Донбас. А на мою думку, якщо ми говоримо про людей, тому що все одно території повертаються з людьми, а якщо люди не хочуть - буде дуже і дуже складно", - сказав Зеленський під час спілкування зі студентами з університетів Миколаївської області.

Так, за словами президента, повернути Донбас ментально буде набагато складніше, бо з його окупацією РФ десять років тому було створено контактну лінію і відбувалися постійні бойові дії.

"І було багато сепаратизму з того боку. І вони воювали. Це означає, що в тих чи інших сім'ях на Донбасі не всі повернулися, або повернулася якась (неприємна - ІФ-У) історія. І навіть зараз, коли Росія проти нас воює, найзапекліші сеператисти стоять (проти українців - ІФ-У) у той час, як росіяни тікають. Це теж про щось свідчить", - сказав він.

Водночас у Криму, як він зазначив, "бойових дій не було, і тому я вважаю, що Крим дуже чекає на своє повернення. Донбас теж чекає, але буде дуже складно, тому що більша частина цієї території була окупована і максимально мілітаризована. Люди йшли на контактну лінію, а потім на повномасштабну війну проти нас".

Глава держави також наголосив, що "нині для українців дуже важливо зберегти цілісність, тому що те, що в нас є - це унікальний досвід: єдність у державі (після початку війни - ІФ-У), і це дуже важливо. Нам потрібно це зберегти. Все інше обов'язково повернеться".