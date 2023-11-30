Події

11:33 30.11.2023

Із деокупацією Донбасу буде складніше, ніж із Кримом, оскільки йдеться про ментальне повернення людей - Зеленський

2 хв читати
Із деокупацією Донбасу буде складніше, ніж із Кримом, оскільки йдеться про ментальне повернення людей - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що деокупація територій Донецької та Луганської областей відбуватиметься складніше, ніж деокупація Криму, оскільки йдеться, зокрема, і про ментальне повернення людей в Україну.

"Може так статися, що ці території ми повернемо раніше, ніж цих людей. Наприклад якщо ми говоримо про Донбас, то люди живуть там десять років, але водночас не там. Вони живуть в іншому просторі. І це (деокупація - ІФ-У) довгий процес. Може бути абсолютно по-різному (з Донбасом і Кримом - ІФ-У). Я вважаю, що складніше з Донбасом. Мені партнери колись говорили: вам буде майже неможливо повернути Крим і дуже складно повернути Донбас. А на мою думку, якщо ми говоримо про людей, тому що все одно території повертаються з людьми, а якщо люди не хочуть - буде дуже і дуже складно", - сказав Зеленський під час спілкування зі студентами з університетів Миколаївської області.

Так, за словами президента, повернути Донбас ментально буде набагато складніше, бо з його окупацією РФ десять років тому було створено контактну лінію і відбувалися постійні бойові дії.

"І було багато сепаратизму з того боку. І вони воювали. Це означає, що в тих чи інших сім'ях на Донбасі не всі повернулися, або повернулася якась (неприємна - ІФ-У) історія. І навіть зараз, коли Росія проти нас воює, найзапекліші сеператисти стоять (проти українців - ІФ-У) у той час, як росіяни тікають. Це теж про щось свідчить", - сказав він.

Водночас у Криму, як він зазначив, "бойових дій не було, і тому я вважаю, що Крим дуже чекає на своє повернення. Донбас теж чекає, але буде дуже складно, тому що більша частина цієї території була окупована і максимально мілітаризована. Люди йшли на контактну лінію, а потім на повномасштабну війну проти нас".

Глава держави також наголосив, що "нині для українців дуже важливо зберегти цілісність, тому що те, що в нас є - це унікальний досвід: єдність у державі (після початку війни - ІФ-У), і це дуже важливо. Нам потрібно це зберегти. Все інше обов'язково повернеться".

Теги: #деокупація #складність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:56 17.11.2023
В Україні деокуповано 963 населені пункти - Мінреінтеграції

В Україні деокуповано 963 населені пункти - Мінреінтеграції

10:10 22.09.2023
Зеленський заявив про намір деокупувати Бахмут і ще два міста

Зеленський заявив про намір деокупувати Бахмут і ще два міста

19:32 22.08.2023
Навколо Криму не може бути торгівлі, шлях деокупації Україна вирішить сама - Джапарова напередодні третього саміту Кримської платформи

Навколо Криму не може бути торгівлі, шлях деокупації Україна вирішить сама - Джапарова напередодні третього саміту Кримської платформи

19:11 22.08.2023
Відновлення деокупованих громад потребує системного державного підходу

Відновлення деокупованих громад потребує системного державного підходу

19:10 22.08.2023
Відновлення деокупованих громад потребує системного державного підходу - експерт

Відновлення деокупованих громад потребує системного державного підходу - експерт

18:16 22.08.2023
Лабораторія законодавчих ініціатив презентувала дослідження про аналіз досвіду та потреб відновлення деокупованих громад України

Лабораторія законодавчих ініціатив презентувала дослідження про аналіз досвіду та потреб відновлення деокупованих громад України

19:12 18.08.2023
Раді пропонують визначити пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення Криму і Севастополя

Раді пропонують визначити пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення Криму і Севастополя

22:55 08.08.2023
Зеленський провів нараду щодо деокупації Криму

Зеленський провів нараду щодо деокупації Криму

21:21 27.07.2023
ЗСУ звільнили с. Старомайорське на півдні України

ЗСУ звільнили с. Старомайорське на півдні України

22:38 26.07.2023
Окупантам варто повертатися з Криму додому, поки кримський міст ще працює

Окупантам варто повертатися з Криму додому, поки кримський міст ще працює

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Через російський обстріл у с.Садовому загинула жінка - Херсонська ОВА

СБУ здійснює обшуки в Почаївській лаврі в межах справи про розпалювання національної ворожнечі

У Новогродівці з-під завалів дістали тіло загиблого - Донецька ОВА

Міноборони не допустило втрати плат із вмістом дорогоцінних металів на понад 65 млн грн

До Конгресу США внесено законопроєкт про арешт активів РФ на користь відновлення України

ОСТАННЄ

Зеленський відвідав передовий командний пункт захисників Куп'янська та нагородив воїнів

"Євросолідарність" пропонує Павленка на посаду голови комітету зі свободи слова

Унаслідок нічного обстрілу пошкоджено ТЕЦ у південному регіоні - "Укренерго"

Через російський обстріл у с.Садовому загинула жінка - Херсонська ОВА

СБУ здійснює обшуки в Почаївській лаврі в межах справи про розпалювання національної ворожнечі

Міндовкілля запрошує до діалогу та спільного доопрацювання нормативних актів, що регулюють роботу полігонів і сміттєзвалищ

Росіяни обстріляли Херсонщину, чотирьох людиней поранено - Офіс генпрокурора

Ribas Hotels Group спільно з Ama Family Resort реалізують три нові готелі

У Кривому Розі впали уламки ракети, пошкоджено приватний будинок

На Київщині може бути чути звуки вибухів: виконуються роботи на родовищі гранітів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА