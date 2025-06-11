Інтерфакс-Україна
Економіка
21:19 11.06.2025

ЄС - один із найважчих для США торговельних переговірників, вважає американський міністр торгівлі

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ЄС - один із найважчих для США торговельних переговірників, вважає американський міністр торгівлі

Євросоюз, мабуть, буде одним з останніх партнерів Вашингтона, з ким вдасться укласти торговельну угоду, заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік.

"Я налаштований оптимістично з приводу того, що ми досягнемо своєї мети з Європою. Але Європа, ймовірно, буде в самому, самому кінці черги", - наводить Bloomberg слова міністра.

За словами Лутніка, "Європа була більш ніж непоступливою", проте погрози президента США Дональда Трампа змусили ЄС "зробити адекватну пропозицію".

Латник також сказав, що торговельні угоди США з іншими країнами мають "почати з'являтися наступного тижня, і наступного тижня, і наступного тижня, і наступного тижня".

Спочатку для країн ЄС розмір дзеркальних мит з боку США становив 20%. Але Трамп повідомив 9 квітня, що ухвалив рішення призупинити на 90 днів реалізацію рішення про збільшення митних тарифів на імпорт щодо більш ніж 75 країн, які запросили діалог із цього питання. Передбачається, що в цей період ці країни платитимуть мита в мінімальному розмірі - 10%.

Наприкінці травня глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив Bloomberg, що більшість торговельних партнерів ведуть переговори сумлінно, проте ЄС є винятком із цієї тенденції. Міністр поскаржився на "проблему з умінням діяти колективно" у ЄС.

23 травня Трамп рекомендував запровадити мита на імпорт товарів з Європейського союзу в розмірі 50% з 1 червня. Однак 26 травня стало відомо, що Трамп під час розмови з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн погодився надати ЄС відтермінування до 9 липня для досягнення угоди щодо мит.

Наразі для прискорення переговорів єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович перебуває в регулярному контакті з Лутніком і торговельним представником Джеймісонрм Гріром.

Тим часом джерела заявляють Bloomberg, що переговори ЄС і США можуть тривати і після 9 липня. На думку співрозмовників, у кращому разі сторони вироблять загальні принципи угоди й отримають більше часу для узгодження деталей.

Теги: #переговори #складність #єс #сша

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