На Київщині може бути чути звуки вибухів: виконуються роботи на родовищі гранітів

У Київській області на Шамраївському родовищі гранітів виконуватимуть вибухові роботи, повідомляє обласна військова адміністрація.

"30 листопада на Шамраївському родовищі гранітів, що в Білоцерківському районі, проведуть вибухові роботи. Вони пов'язані з технологічними процесами. Час роботи вибухотехніків до 17:00", - йдеться в повідомленні КОВА.

Відповідно в деяких громадах області місцеві жителі можуть чути звуки вибухів. "Зберігайте спокій - роботи планові", - зазначено в повідомленні.