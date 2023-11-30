Події

10:51 30.11.2023

На Київщині може бути чути звуки вибухів: виконуються роботи на родовищі гранітів

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На Київщині може бути чути звуки вибухів: виконуються роботи на родовищі гранітів

У Київській області на Шамраївському родовищі гранітів виконуватимуть вибухові роботи, повідомляє обласна військова адміністрація.

"30 листопада на Шамраївському родовищі гранітів, що в Білоцерківському районі, проведуть вибухові роботи. Вони пов'язані з технологічними процесами. Час роботи вибухотехніків до 17:00", - йдеться в повідомленні КОВА.

Відповідно в деяких громадах області місцеві жителі можуть чути звуки вибухів. "Зберігайте спокій - роботи планові", - зазначено в повідомленні.

Теги: #київська_область #вибуховий #граніт

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