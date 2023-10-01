Ворог уночі завдав удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу

Окупаційні війська РФ під час нічного масованого авіаційного нальоту завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, виникла пожежа, повідомляє в телеграмі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у неділю вранці.

"Уночі ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками. Один знищили захисники з АвК (авіаційного командування - ІФ-У) "Схід". Але, на жаль, відбулися і влучання по цивільній інфраструктурі. Є руйнування. Виникла пожежа - рятувальники вогонь локалізували... обійшлося без загиблих і постраждалих", - ідеться в повідомленні.