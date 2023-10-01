Події

08:08 01.10.2023

Сили оборони за добу ліквідували 440 окупантів, знищено 30 артсистем і 11 танків

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Сили оборони за добу ліквідували 440 окупантів, знищено 30 артсистем і 11 танків

Сили оборони за добу ліквідували 440 окупантів, 11 танків, 7 бронемашин, 30 артсистем, 2 реактивні системи залпового вогню, 37 безпілотників, 30 одиниць авто і спецтехніки, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці о 06:00 у неділю.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 278570 (+440) осіб, танків - 4702 (+11) од, бойових броньованих машин - 8991 (+7) од, артилерійських систем - 6477 (+30) од, РСЗВ - 798 (+2) од, засоби ППО - 537 (+0) од, літаків - 316 (+1) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5043 (+37), крилаті ракети - 1529 (+0), кораблі/катери - 20 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8883 (+29) од, спеціальна техніка - 933 (+1) од", - сказано у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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