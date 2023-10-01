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07:42 01.10.2023

Президент США зробив заяву після підписання двопартійного законопроєкту про збереження відкритості уряду

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Президент США зробив заяву після підписання двопартійного законопроєкту про збереження відкритості уряду

Президент США Джозеф Байден зробив заяву про ухвалення двопартійного законопроєкту про збереження відкритості уряду, повідомляє сайт Білого дому в суботу.

У заяві йдеться про те, що двопартійна більшість обох палат Конгресу США проголосувала за відкритий уряд, уникнувши тим самим "непотрібної" кризи.

"Сьогодні ввечері двопартійна більшість у Палаті представників і Сенаті проголосувала за те, щоб залишити уряд відкритим, запобігаючи непотрібній кризі, яка завдала б непотрібного болю мільйонам працьовитих американців", - сказано в заяві.

Крім того, президент Байден сказав, що ситуації, яка склалася, можна було б уникнути: "Хочу внести ясність: ми взагалі ніколи не повинні були опинитися в такому становищі. Лише кілька місяців тому спікер Маккарті і я досягли угоди щодо бюджету, щоб уникнути саме такого роду штучно створеної кризи. Протягом кількох тижнів крайні республіканці в Палаті представників намагалися вийти з цієї угоди, вимагаючи радикальних скорочень, які були б руйнівними для мільйонів американців. Вони зазнали невдачі", - заявив він.

Президент Байден так само висловився з приводу виключення із законопроєкту фінансування допомоги Україні: "Хоча спікер та переважна більшість Конгресу твердо підтримують Україну, в цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо дозволити, щоб американська підтримка України була перервана. Я повністю очікую, що спікер збереже свою прихильність народу України і забезпечить надання підтримки, необхідної для допомоги Україні в цей критичний момент".

 

 

 

Теги: #сша #уряд #байден

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