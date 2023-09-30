Унаслідок ракетної атаки по Запорізькій області п'ятеро людей дістали поранення, пошкоджено житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури

Росіяни завдали два ракетні удари по Запорізькій області: у Матвіївській громаді поранено п'ятьох людей, пошкоджено житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Сьогодні, в період часу з 10:06 до 10:20 військові РФ завдали 2 ракетних удари (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ. За попередньою інформацією, внаслідок ударів пошкоджено 5 будинків та об'єкт критичної інфраструктури", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

За його даними на 11.40, відомо про 5 поранених. "Одну людину доправлено в лікарню, інші отримали медичну допомогу і від госпіталізації відмовилися", - написав Малашко.