Події

11:28 30.09.2023

Росіяни за минулу добу здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумської та Чернігівської областей - ОК "Північ"

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Росіяни за минулу добу здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумської та Чернігівської областей - ОК "Північ"

Російські війська за минулу добу здійснили 7 обстрілів прикордонних територій Сумської та Чернігівської областей, зафіксовано 33 вибухи, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 7 обстрілів (33 вибухи) з різних видів озброєння", - йдеться в повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі в суботу вранці.

Як повідомляється, росіяни били із САУ, мінометів 120 мм, мінометів 82 мм і зі ствольної артилерії.

"На щастя, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #обстріли #ок_північ

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