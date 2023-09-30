Зеленський: Для нас пріоритет розвиток оборонного виробництва з використанням сучасних технологій у співпраці зі світовими лідерами галузі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками оборонних компаній США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Туреччини, Швеції та Чехії, які прибули до Києва для участі в першому Міжнародному форумі оборонних індустрій, повідомляє пресслужба глави держави.

"З української сторони в заході також узяли участь: міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заступники керівника Офісу президента Роман Машовець і Андрій Сибіга", - ідеться в повідомленні пресслужби в суботу вранці.

Як повідомляється, співрозмовники обговорили перспективи партнерства та спільного виробництва озброєнь, зокрема з урахуванням військового досвіду України.

"Повітряний щит і розмінування - це на сьогодні два найбільші пріоритети для нас", - констатував глава держави, якого цитує пресслужба.

За словами президента, йдеться як про засоби протиповітряної оборони, так і про виробництво систем запобігання, розвідки тощо. "Ми повинні це зробити. Це буде корисно не лише для України, а й для Європи, для наших сусідів", - переконаний Зеленський.

Також, як зазначив глава держави, Україна зацікавлена у виробництві далекобійних ракет та артилерії з новими можливостями. Саме комбінація новітніх технологій і військової тактики допоможе Україні перемогти у війні з російським агресором, переконаний український лідер.

"Саме тому ми визначаємо пріоритетом розвиток оборонного виробництва з використанням сучасних технологій, виробництва снарядів, ракет, дронів в Україні у співпраці зі світовими лідерами галузі та з використанням нашого досвіду їхньої експлуатації. Україна показала всьому світу, що насправді працює, і я думаю, що ми можемо ділитися цим досвідом", - зазначив Володимир Зеленський.

Як зазначив глава держави, Україна готова запропонувати спеціальні умови компаніям, які виявлять готовність спільно з нашою країною розвивати оборонне виробництво. "Це буде взаємовигідне партнерство. Думаю, що це гарний час і місце, щоб створити великий військовий хаб", - резюмував президент.

"Для нас пріоритет - розвиток оборонного виробництва з використанням сучасних технологій, виробництва снарядів, ракет, дронів в Україні у співпраці зі світовими лідерами галузі", - написав Зеленський у телеграм-каналі.