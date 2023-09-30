Події

10:24 30.09.2023

Зеленський: Для нас пріоритет розвиток оборонного виробництва з використанням сучасних технологій у співпраці зі світовими лідерами галузі

2 хв читати
Зеленський: Для нас пріоритет розвиток оборонного виробництва з використанням сучасних технологій у співпраці зі світовими лідерами галузі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками оборонних компаній США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Туреччини, Швеції та Чехії, які прибули до Києва для участі в першому Міжнародному форумі оборонних індустрій, повідомляє пресслужба глави держави.

"З української сторони в заході також узяли участь: міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заступники керівника Офісу президента Роман Машовець і Андрій Сибіга", - ідеться в повідомленні пресслужби в суботу вранці.

Як повідомляється, співрозмовники обговорили перспективи партнерства та спільного виробництва озброєнь, зокрема з урахуванням військового досвіду України.

"Повітряний щит і розмінування - це на сьогодні два найбільші пріоритети для нас", - констатував глава держави, якого цитує пресслужба.

За словами президента, йдеться як про засоби протиповітряної оборони, так і про виробництво систем запобігання, розвідки тощо. "Ми повинні це зробити. Це буде корисно не лише для України, а й для Європи, для наших сусідів", - переконаний Зеленський.

Також, як зазначив глава держави, Україна зацікавлена у виробництві далекобійних ракет та артилерії з новими можливостями. Саме комбінація новітніх технологій і військової тактики допоможе Україні перемогти у війні з російським агресором, переконаний український лідер.

"Саме тому ми визначаємо пріоритетом розвиток оборонного виробництва з використанням сучасних технологій, виробництва снарядів, ракет, дронів в Україні у співпраці зі світовими лідерами галузі та з використанням нашого досвіду їхньої експлуатації. Україна показала всьому світу, що насправді працює, і я думаю, що ми можемо ділитися цим досвідом", - зазначив Володимир Зеленський.

Як зазначив глава держави, Україна готова запропонувати спеціальні умови компаніям, які виявлять готовність спільно з нашою країною розвивати оборонне виробництво. "Це буде взаємовигідне партнерство. Думаю, що це гарний час і місце, щоб створити великий військовий хаб", - резюмував президент.

"Для нас пріоритет - розвиток оборонного виробництва з використанням сучасних технологій, виробництва снарядів, ракет, дронів в Україні у співпраці зі світовими лідерами галузі", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

 

Теги: #опк #оборона #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:11 30.09.2023
Зеленський провів зустріч із главою Міноборони Словаччини

Зеленський провів зустріч із главою Міноборони Словаччини

10:52 30.09.2023
До Альянсу оборонних індустрій приєдналися вже 38 компаній із 19 країн - МЗС України

До Альянсу оборонних індустрій приєдналися вже 38 компаній із 19 країн - МЗС України

10:44 30.09.2023
Українські компанії підписали 20 документів із іноземними партнерами в рамках Форуму оборонних індустрій

Українські компанії підписали 20 документів із іноземними партнерами в рамках Форуму оборонних індустрій

10:33 30.09.2023
Умєров про ВПК: Хочемо розробляти світовий клас мілітарних продуктів і послуг

Умєров про ВПК: Хочемо розробляти світовий клас мілітарних продуктів і послуг

10:29 30.09.2023
Від російських обстрілів постраждало 37 підприємств оборонної промисловості України - Шмигаль

Від російських обстрілів постраждало 37 підприємств оборонної промисловості України - Шмигаль

10:27 30.09.2023
Залучити іноземні кампанії до виробництва зброї в Україні є короткостроковою і стратегічною метою країни - Шмигаль

Залучити іноземні кампанії до виробництва зброї в Україні є короткостроковою і стратегічною метою країни - Шмигаль

09:21 30.09.2023
Україна створює Альянс оборонних індустрій для локалізації виробництва військової техніки - Зеленський

Україна створює Альянс оборонних індустрій для локалізації виробництва військової техніки - Зеленський

19:00 29.09.2023
Зеленський анонсував важливі новини і для українських воїнів, і для всієї держави

Зеленський анонсував важливі новини і для українських воїнів, і для всієї держави

16:10 29.09.2023
Зеленський зустрівся з президентом ЄБРР

Зеленський зустрівся з президентом ЄБРР

13:37 29.09.2023
Франція та Україна уклали майже десяток угод про співпрацю в галузі ОПК

Франція та Україна уклали майже десяток угод про співпрацю в галузі ОПК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міністр оборони України: ми маємо підвищити ефективність закупівель і надання всього необхідного військовим

Кулеба: Понад 200 компаній взяли участь у Форумі оборонних індустрій, це більше, ніж ми розраховували

Африка зацікавлена в розміщенні на своїй території виробництва української зброї - очільник МЗС України

Від російських обстрілів постраждало 37 підприємств оборонної промисловості України - Шмигаль

Україна створює Альянс оборонних індустрій для локалізації виробництва військової техніки - Зеленський

ОСТАННЄ

Унаслідок чергового російського обстрілу пошкоджено гімназію в Херсоні - Прокудін

Росіяни за минулу добу здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумської та Чернігівської областей - ОК "Північ"

Сьогодні в Україні понад 7,5 млн дітей, які потерпають від впливу російської агресії - Мінсоцполітики

Міністр оборони України: ми маємо підвищити ефективність закупівель і надання всього необхідного військовим

Бібліотеки потребують уваги держави - Карандєєв

Кулеба: Понад 200 компаній взяли участь у Форумі оборонних індустрій, це більше, ніж ми розраховували

Африка зацікавлена в розміщенні на своїй території виробництва української зброї - очільник МЗС України

Румунія перевіряє можливе порушення свого повітряного простору безпілотниками

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано - голова ОВА

ВМС і ГУР провели спецоперацію і повернули додому двох українських десантників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА