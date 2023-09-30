Троє людей дістали поранення в результаті обстрілів Херсонської області

Через обстріли за добу три людини дістали поранення, пошкоджено завод і заклад громадського харчування в Херсоні, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у суботу вранці.

"За минулу добу противник здійснив 96 обстрілів, випустивши 432 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, авіації та БПЛА, один із них - ракетний", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 3 людини отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, територію і будівлю заводу, заклад громадського харчування в Херсоні.