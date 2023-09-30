Уночі над південними областями збито 30 ударних дронів типу "Shahed-131/136"

У ніч на 30 вересня ворог здійснив чергову дронову атаку територією України, було збито 30 БПЛА, які атакували південні області, повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

"З кримського мису Чауда БПЛА типу "Shahed-131/136" були спрямовані переважно по південним регіонам. 30 ударних дронів було знищено в нашій зоні відповідальності силами протиповітряної оборони: 20 - на Вінничині, 6 - на Одещині, 4 - на Миколаївщині", - зазначено в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Також повідомляється, що через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади (Вінницька область) спалахнула потужна пожежа.

"Для гарантування безпеки цивільного населення від поширення вогню, місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі, потреби в евакуації населення немає", - наголошується в повідомленні.

Інформації про постраждалих не надходило.