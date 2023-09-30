Сили оборони захопили висоту поблизу Кліщіївки

29 вересня українські сили продовжили наступальні операції поблизу Бахмута і, як повідомляється, нещодавно просунулися вперед, йдеться в аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, з посиланням на російські джерела ISW повідомляє, що українські війська захопили висоту біля Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута). А також запеклі бої тривають поблизу Кліщіївки, Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) і Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

В огляді також зазначено, що російські війська продовжили наступальні дії, але не просунулися на лінію Авдіївка-Донецьк 29 вересня. Водночас ЗСУ відбили російські атаки на південь від Авдіївки та Тоненького (7 км на північний захід від Авдіївки) і біля Невельського (безпосередньо на захід від Донецька), Мар'їнки (на південно-західній околиці м. Донецьк) і Новомихайлівки (10 км на південний захід від м. Донецьк).