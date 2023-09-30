Окупована ЗАЕС всупереч рішенню українського регулятора планує перевести блок №4 у гарячу зупинку

Запорізька АЕС, окупована російськими військами, готується знову використовувати четвертий реакторний блок для вироблення пари для різних функцій безпеки на об'єкті після ремонту, який тривав кілька тижнів, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

"Цього тижня ЗАЕС почала переведення блок №4 з режиму холодної зупинки в режим гарячої зупинки. Щойно це буде зроблено, ЗАЕС планує повернути шостий енергоблок у режим холодної зупинки. Блок №6 подає пару в режимі гарячої зупинки з середини серпня після того, як в одному з чотирьох парогенераторів енергоблока №4 було виявлено витік води", - зазначається в повідомленні на сайті агентства.

Згідно з ним, причиною витоку води стала мікротріщина у звареному шві вентиляційної труби першого колектора парогенератора, яку зараз відремонтовано та випробувано.

МАГАТЕ нагадало, що національний регулятор України - Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) видала нормативні приписи обмежити роботу всіх шести енергоблоків станом холодної зупинки, і таку саму наполегливу рекомендацію дає МАГАТЕ, пропонуючи знайти альтернативне джерело вироблення пари для покриття потреб станції, зокрема для переробки рідких радіоактивних відходів.

"МАГАТЕ неодноразово закликало до альтернативного парового рішення, щоб усі шість реакторів можна було перевести в режим холодної зупинки, як це наказано регулятором України. Я сподіваюся, що завод впровадить цю зміну якомога швидше", - зазначив генеральний директор Гроссі.

Згідно з релізом, цього тижня експертам МАГАТЕ повідомили, що ЗАЕС замовила обладнання, необхідне для вироблення достатньої кількості пари для задоволення потреб майданчика. Встановлення цього обладнання очікується в першій половині наступного року за умови відсутності затримок у ланцюжку поставок, повідомили на окупованій ЗАЕС. Зазначається також, що під час обходів минулого тижня експерти МАГАТЕ відвідали машинний зал шостого енергоблоку, не зафіксувавши там жодної військової техніки. Під час обходу периметра об'єкта група зазначила, що деякі з раніше помічених мін були видалені, в той час як проводилися деякі роботи на внутрішніх огорожах.

Команда МАГАТЕ продовжує запитувати доступ до всіх шести машинних залів один за одним, щоб мати змогу підтвердити відсутність будь-яких матеріалів та обладнання, які можуть суперечити п'яти конкретним принципам захисту ЗАЕС. Поки що цей запит не схвалено, і команда може підтвердити статус тільки однієї машинної зали за раз.

Експерти МАГАТЕ також продовжують запитувати доступ на дахи реакторних будівель № 1, 2, 5 і 6, який вони очікували отримати минулого місяця. МАГАТЕ зараз очікує схвалення такого доступу наступного тижня. "Як я неодноразово заявляв останніми місяцями, ми продовжимо запитувати доступ, необхідний нам для виконання нашої важливої місії, зокрема для моніторингу дотримання п'яти конкретних принципів захисту, покликаних запобігти ядерній аварії на об'єкті", - заявив генеральний директор агентства Гроссі.

Групи МАГАТЕ на трьох інших українських АЕС і Чорнобильському майданчику повідомляють про безпечну і надійну роботу цих ядерних об'єктів, незважаючи на продовження війни. Раніше цього тижня МАГАТЕ провело успішну ротацію своїх груп на Чорнобильській, Рівненській, Хмельницькій та Південно-Українській АЕС.

МАГАТЕ також у суботу завершило 25-ту поставку обладнання та інших предметів, призначених для підвищення ядерної безпеки в Україні, надавши медичне обладнання та витратні матеріали на Чорнобильський майданчик. Ця реалізація стала можливою завдяки позабюджетним внескам Європейської комісії.

Загалом від початку війни агентство в рамках своєї загальної програми допомоги сприяло постачанню обладнання для ядерної безпеки на суму понад EUR6,8 млн різним організаціям в Україні, уточнюється в релізі.