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19:21 29.09.2023

Зустріч радників лідерів держав щодо Формули миру Зеленського може відбутися у другій половині жовтня - Єрмак

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Зустріч радників лідерів держав щодо Формули миру Зеленського може відбутися у другій половині жовтня - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про намір провести в другій половині жовтня чергову зустріч щодо Формули миру президента Володимира Зеленського на рівні радників з питань нацбезпеки лідерів держав.

"Працюємо над тим, щоб провести наступну зустріч щодо Формули миру президента Володимира Зеленського на рівні радників із питань нацбезпеки лідерів держав у другій половині жовтня", - повідомляють у телеграм-каналі Єрмака.

Як він зазначив на зустрічі з журналістами, в Офісі президента "хотіли б, щоб радники з національної безпеки зібралися в жовтні для підготовки до проведення Саміту миру".

"Головна проблема - це місце, де було б зручно, щоб приїхали всі. Завдання непросте, але ми над ним працюємо", - розповів Єрмак.

Глава Офісу президента також повідомив журналістам, що в п'ятницю на зустріч щодо Формули миру Зеленського для обговорення її 7-го пункту "Відновлення справедливості" (створення Спецтрибуналу стосовно РФ - ІФ-У) зібралися дипломатичні представники з 76 країн світу. Єрмак назвав це "новим рекордом".

 

 

Теги: #єрмак #формула_миру

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