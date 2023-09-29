Події

19:05 29.09.2023

Зеленський у роковини розстрілів у Бабиному Яру: Дуже важливо берегти пам'ять про ці жертви і про те зло, яке вчинив Голокост

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Зеленський у роковини розстрілів у Бабиному Яру: Дуже важливо берегти пам'ять про ці жертви і про те зло, яке вчинив Голокост

Важливим завданням нації є збереження пам'яті про злочини, скоєні в період Голокосту, і про те, що зло, яке їх скоїло, було розбите й покаране, заявив президент України Володимир Зеленський у день 82-х роковин масових розстрілів у Бабиному Яру, коли за кілька годин нацисти розстріляли понад 30 тисяч осіб.

"Україна береже таку пам’ять. "Ніколи знову!" для нас, для України, для всього цивілізованого світу – це не порожні слова. І так завжди буде. Дуже символічно, що саме сьогодні я зустрівся з нашими українськими вчителями – тими, від кого, власне, залежить збереження історичної памʼяті та багато в чому людяності", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що в неділю Україна відзначатиме День учителя - день працівників і працівниць освіти.

"Подякував сьогодні всім українським учителям, вихователям, викладачам, наставникам. Усім, хто виконує одну з найпочесніших місій у житті, – навчає дітей того, що необхідно, щоб не змарнувати свою долю та бути міцним на життєвому шляху", - зазначив президент.

Він наголосив, що освіта - це більше ніж отримання знань і навичок. Вона включає в себе також формування характеру та чітких понять про добро і зло.

"Освіта готує і налагоджує моральний компас людини, щоб він працював і щоб завдяки цьому робота людини, життя людини збагачувало людяність. Це дуже важливо. І ми бачимо, зокрема, по тому, що робить Росія, що таке, коли система освіти збанкрутувала. Коли моральний компас людей і всього суспільства зламаний. Зло тоді панує в такій країні", - зазначив Зеленський.

"В Україні цього ніколи не буде. Не тільки завдяки силі нашої зброї, а й завдяки силі нашого духу, силі українських характерів, нашої людяності, яка обов'язково переможе", - підсумував він.

Теги: #президент #звернення

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