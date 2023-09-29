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13:39 29.09.2023

Агентство відновлення має стати центром експертизи та надійним партнером для регіонів і відомств у проєктах відновлення - Мустафа Найєм

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Агентство відновлення має стати центром експертизи та надійним партнером для регіонів і відомств у проєктах відновлення - Мустафа Найєм

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури має стати центром експертизи та надійним партнером для регіонів і відомств у проєктах відновлення, окреслив завдання агентства його голова Мустафа Найєм в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Роль і місія Агентства полягають у тому, щоб бути центром експертизи для реалізації проєктів національного масштабу, водночас надійним партнером для тих, кому потрібна допомога. Наприклад, найбільш постраждалим регіонам або іншим відомствам, яким не притаманна функція будівництва. Останнє, але не менш важливе: Агентство має бути зрозумілим гравцем для міжнародних партнерів, адже вони найближчими роками будуть основними донорами відновлення. В ідеалі ми маємо стати чимось гібридним між британським IPA (Infrastructure and Project Authority), що є головним замовником великих інфраструктурних проєктів, і японським Агентством реконструкції, яке координує такі проєкти в регіонах", - повідомив Найєм.

Він наголосив, що головною метою зараз є створення ефективної збалансованої моделі, яка має підтримувати життя в постраждалих регіонах і стимулювати розвиток економіки.

"Зброя, медикаменти, їжа, логістика мають працювати в повному обсязі. Навіть краще і більше, адже під час війни навантаження на інфраструктуру в сфері логістики набагато більше. Треба усвідомлювати: війна коштує грошей. І це не лише про армію і зброю, а насамперед про логістику та інфраструктуру, яка дає змогу продовжувати воювати і жити", - наголосив Найєм.

Він зазначив, що Держагентство працює як у постраждалих регіонах, так і в областях, яким вдалося уникнути масштабних руйнувань.

"Очевидно, що головна мета ворога - знищити нашу можливість боротися і зупинити життя, постійно тримаючи нас у страху повторних обстрілів. Успіх ворога в досягненні обох цілей безпосередньо залежить від спроможності підтримувати логістику до лінії фронту та відновлювати надання базових сервісів і доставку критичних товарів до постраждалих регіонів. Якщо руйнується дорога, якою пересувається важка військова техніка або евакуюються наші поранені, її треба відбудовувати тут і зараз, навіть розуміючи, що завтра вона знову може бути зруйнована", - каже Найєм.

Він навів приклад, коли швидкий ремонт дорожнього покриття та відновлення тимчасового мосту прискорювали доставку поранених від кількох годин до сорока хвилин.

"Це шанс для виживання сотень наших солдатів. Запитайте військових і цивільних у Київській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Херсонській, Миколаївській областях, чи потрібно відновлювати десятки мостів, щоб транспорт не об'їжджав зруйновані ділянки годинами", - запитує Найєм.

Ще один пріоритет - це економіка і можливість експортувати наші вантажі. За його словами, логістика до пунктів пропуску та влаштування самих пунктів пропуску на західному кордоні стали критичними.

"Якщо підсумувати, зараз у нас три пріоритети: військова логістика, критична інфраструктура (житло і базові послуги) і вся інфраструктура експорту вантажів. Таким чином, ми зараз пріоритезуємо всі наші проєкти. Водночас, звісно, від регіонів та інших відомств є багато запитів на відновлення та соціальну інфраструктуру, культурні та громадські заклади тощо. За всіма цими напрямками також виконуються роботи, але але лише щодо проєктно-вишукувальних і підготовчих робіт", - повідомив Найєм.

Теги: #відновлення #найєм

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