Окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровської області, внаслідок чого виникла пожежа і є руйнування
Російські окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровської області, внаслідок чого виникла пожежа і є руйнування, проте жертв і постраждалих немає, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Вночі ворог бив по двох районах нашої області. У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, зайнявся будинок. Полум'я пожежники вгамували", - написав він у телеграм-каналі.
У результаті обстрілу зруйновано приватний будинок і господарську споруду, додав голова ОВА.
На Нікопольщині під ударом артилерії агресора були Покровська, Мирівська громади та сам Нікополь. Наслідки атак уточнюються.
Усюди обійшлося без загиблих і постраждалих.
Також очільник ОВА закликав громадян перебувати в укриттях у зв'язку з тим, що наразі на Дніпропетровщині повітряна тривога.