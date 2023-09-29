Події

07:55 29.09.2023

Окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровської області, внаслідок чого виникла пожежа і є руйнування

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Окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровської області, внаслідок чого виникла пожежа і є руйнування

Російські окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровської області, внаслідок чого виникла пожежа і є руйнування, проте жертв і постраждалих немає, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог бив по двох районах нашої області. У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, зайнявся будинок. Полум'я пожежники вгамували", - написав він у телеграм-каналі.

У результаті обстрілу зруйновано приватний будинок і господарську споруду, додав голова ОВА.

На Нікопольщині під ударом артилерії агресора були Покровська, Мирівська громади та сам Нікополь. Наслідки атак уточнюються.

Усюди обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також очільник ОВА закликав громадян перебувати в укриттях у зв'язку з тим, що наразі на Дніпропетровщині повітряна тривога.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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