Саміт США-ЄС буде присвячений співпраці сторін і підтриманню України

Саміт США-ЄС, який відбудеться 20 жовтня у Вашингтоні, обговорить співпрацю сторін, як і подальшу підтримку України у відбитті російської агресії.

Про це йдеться в спільній заяві США та ЄС, текст якої поширила в четвер у Брюсселі Європейська Рада.

"Президент Байден із нетерпінням чекає на зустріч із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Білому домі в п'ятницю, 20 жовтня 2023 року, на другому саміті США-ЄС із моменту вступу на посаду президента Байдена. Лідери розглянуть тісну співпрацю між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, включно з їхньою спільною відданістю підтримці України в захисті нею свого суверенітету й покладенню відповідальності на Росію за її агресію", - йдеться в заяві.

Крім того, лідери заявили, що "просуватимуть зусилля США та ЄС щодо прискорення глобальної економіки чистої енергії, заснованої на безпечних і стійких ланцюжках постачань, і продовжать співробітництво в галузі критично важливих і нових технологій, зокрема у сфері цифрової інфраструктури та штучного інтелекту".

Вони також розглянуть спільну діяльність зі зміцнення економічної стійкості та розв’язання пов'язаних із цим проблем.