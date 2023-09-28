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10:38 28.09.2023

УЗ збільшила в 1,7 раза кількість місць у поїзді Харків-Перемишль після ремонту

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УЗ збільшила в 1,7 раза кількість місць у поїзді Харків-Перемишль після ремонту

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) після завершення ремонтних робіт на ст. Перемишль (Польща) збільшило зі 160 до 280 кількість пасажирських місць у поїзді №73/74 Харків - Перемишль і повертає до звичних графіків рух ще шести поїздів, повідомила пресслужба компанії у фейсбуці.

"8 жовтня закінчуються ремонтні роботи на станції Перемишль, поїзди №31/32 Запоріжжя - Перемишль, №35/36 Одеса - Перемишль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Київ - Перемишль повернуться до звичного графіка руху", - ідеться в повідомленні.

Уточнено, що кількість причіпних вагонів у складі поїзда №73/74 Харків - Перемишль збільшиться з чотирьох до восьми. Отже, кількість пасажиромісць (купе/СВ) зросте зі 160 до 280.

"Відправлення поїзда №73/74 в оновленому форматі з Харкова (з 7 жовтня) о 13:16, прибуття до Перемишля об 11:17. Зворотно з Перемишля (з 8 жовтня) о 13:45, прибуття до Харкова о 14:55", - повідомила пресслужба, додавши, що квитки вже доступні в застосунку компанії, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

В УЗ наголосили, що запуск цього поїзда в оновленому форматі поліпшить сполучення Харкова з Польщею на додаток до рейсу Харків - Хелм.

Крім того, в УЗ нагадали, що призначений на час "місячника ремонтів" додатковий рейс №119/120 Київ - Хелм курсуватиме і після завершення ремонтних робіт. 

 

Теги: #поїзд #укрзалізниця #перемишль

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