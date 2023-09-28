На Миколаївщині знищено 22 повітряні цілі, по Миколаєву завдано ракетного удару - голова ОВА

У небі над Миколаївською областю за минулу добу було знищено 22 повітряні цілі, з них 20 ударних безпілотників типу "Шахед 131/136" і два розвідувальних БПЛА, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вдень 27 та вночі 28 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 22 ворожі повітряні цілі: два розвідувальних БПЛА типу "Орлан" та 20 ударних БПЛА типу "Shahed 131/136", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Кім поінформував, що по Миколаєву ввечері 27 вересня близько 21:44 було завдано ракетного удару. "Потрапляння відбулося в об'єкт інфраструктури на околицях міста... Постраждалих немає", - повідомив він.

У Миколаївському районі ввечері 27 вересня в Сухоєланецькій громаді внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА, збитого силами ППО, пошкоджено лінію електропостачання. Постраждалих немає.

Окрім того, в ніч на четвер у Степовській громаді внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА, збитого силами ППО, пошкоджено господарську споруду. Постраждалих немає.

"Сьогодні вранці, 28 вересня, о 04:05 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - повідомив Кім.