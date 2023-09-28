Знищено 34 із 44 "Шахедів" і шість розвідувальних дронів

Повітряними Силами Збройних Сил України у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України в ніч проти четверга знищено 34 ударні безпілотники типу "Шахед 131/136" із 44 запущених, до відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, повідомляє телеграм-канал Повітряних Сил.

"За минулу добу, 27 вересня, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам). За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника", - йдеться в повідомленні.