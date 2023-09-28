Окупанти обстріляли Мирівську громаду вночі

Окупаційні війська в ніч проти четверга близько 20 разів обстріляли Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області, про це повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Цієї ночі ворог спрямував на Нікопольщину майже два десятки снарядів. Накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду. Люди неушкоджені. Яких збитків місцевим завдали атаки - ще уточнюють рятувальники. В інших районах Дніпропетровщини було спокійно. Без обстрілів", написав він.