Події

07:59 28.09.2023

Окупанти обстріляли Мирівську громаду вночі

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Окупанти обстріляли Мирівську громаду вночі

Окупаційні війська в ніч проти четверга близько 20 разів обстріляли Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області, про це повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Цієї ночі ворог спрямував на Нікопольщину майже два десятки снарядів. Накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду. Люди неушкоджені. Яких збитків місцевим завдали атаки - ще уточнюють рятувальники. В інших районах Дніпропетровщини було спокійно. Без обстрілів", написав він.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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