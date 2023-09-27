Події

18:42 27.09.2023

Під обстрілом окупантів загинув мешканець Донецької області, ще 4 поранені

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Один мешканець Донецької області загинув і четверо дістали поранень унаслідок обстрілу з боку російських окупантів у середу, повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

"Обстріли пролунали у м. Костянтинівка, м. Торецьк та с. Калинівка Часовоярської ОТГ. За попередніми даними, проти цивільного населення окупанти застосували керовану та фугасну авіабомби й танки. Від влучання засобів ураження загинув один з місцевих мешканців. Ще четверо цивільних - жінки 61, 76, 81 років та 36-річний чоловік, які перебували під час обстрілів на вулиці, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - ідеться в повідомленні.

Усіх постраждалих доправлено до медичних закладів.

Обстрілами зруйновано або пошкоджено понад два десятки приватних будинків і господарських будівель: у будівлях вибито вікна, двері, зруйновано дахи. Також пошкоджено газопровід та електромережі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Теги: #обстріли #донецька_область

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