Переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися вже в грудні - президент Європарламенту

Країни Євросоюзу можуть почати офіційні переговори з Україною щодо членства в ЄС уже в грудні, наголосила президент Європарламенту Роберта Метсола в інтерв'ю виданню The Guardian.

"Якщо вони йдуть швидко, то і ми повинні відповідати цій швидкості", - сказала вона.

Метсола хоче, щоб офіційні переговори почалися до Різдва, пише The Guardian. Рішення залишається за міністрами ЄС, які проведуть офіційну зустріч у грудні після того, як у жовтні буде представлено публічний звіт про прогрес України в реформуванні судової системи, боротьбі з корупцією та відкритті ринків.

"Я очікую конкретного результату, тому що найгіршим сигналом може бути те, що ми поставили перед цими людьми завдання і терміни, які самі не можемо виконати", - зазначила Метсола.

За її словами, Європейський Союз має розпочати масштабні зміни, щоб підготуватися до прийняття України до своїх лав. При цьому "нічого не має бути виключено", включно зі скасуванням торговельних тарифів і наданням Києву доступу до внутрішніх ринків до повного вступу.

Водночас, підкреслює видання, Роберта Метсола, як і деякі інші лідери ЄС, вважає, що блоку необхідно прискорити доступ Україні - і балканським країнам, які також подали заявки. Для того, щоб обмежити ризик російського втручання на цих колишніх радянських територіях.