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18:59 26.09.2023

ЗСУ продовжують контрнаступ на мелітопольському та бахмутському напрямках, тримають оборону на сході, за добу було 20 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

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ЗСУ продовжують контрнаступ на мелітопольському та бахмутському напрямках, тримають оборону на сході, за добу було 20 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України у вівторок відбили атаки російських окупантів на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках у Донецькій області, а також продовжили наступальну операцію на мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на бахмутському напрямку.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, ЗСУ завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

"На бахмутському напрямку наші захисники стійко тримають оборону та боронять нашу землю від окупантів... На авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі південно-східніше Сєверного Донецької області... На мар'їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили дев'ять атак ворога безпосередньо в районі Мар'їнки Донецької області", - ідеться у зведенні.

Загалом, за даними Генштабу, протягом доби відбулося 20 бойових зіткнень.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли українських населених пунктів із території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. "Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах", - розповіли в Генштабі.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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