Міноборони Румунії засудило російську нічну атаку на цивільну інфраструктуру України

Міністерство національної оборони Румунії рішуче засуджує невиправдані та незаконні атаки РФ уночі на об'єкти української цивільної інфраструктури.

"Міноборони відстежувало в режимі реального часу повітряну ситуацію поблизу національних кордонів під час російських атак учора ввечері на деякі об'єкти й елементи української цивільної інфраструктури. Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані та незаконні атаки", - зазначається в повідомленні міністерства у твіттері.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська в ніч на вівторок ударними БПЛА атакували Одеську область, влучили у припортову інфраструктуру.

У Держприкордонслужбі України повідомили, що після атаки ворога тимчасово припинено роботу поромного пункту пропуску "Орлівка".

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, українська ППО в ніч на вівторок ліквідувала 26 із 38 ударних "Шахедів", які атакували Україну.