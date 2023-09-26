Події

16:01 26.09.2023

Міноборони Румунії засудило російську нічну атаку на цивільну інфраструктуру України

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Міністерство національної оборони Румунії рішуче засуджує невиправдані та незаконні атаки РФ уночі на об'єкти української цивільної інфраструктури.

"Міноборони відстежувало в режимі реального часу повітряну ситуацію поблизу національних кордонів під час російських атак учора ввечері на деякі об'єкти й елементи української цивільної інфраструктури. Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані та незаконні атаки", - зазначається в повідомленні міністерства у твіттері.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська в ніч на вівторок ударними БПЛА атакували Одеську область, влучили у припортову інфраструктуру.

У Держприкордонслужбі України повідомили, що після атаки ворога тимчасово припинено роботу поромного пункту пропуску "Орлівка".

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, українська ППО в ніч на вівторок ліквідувала 26 із 38 ударних "Шахедів", які атакували Україну.

 

Теги: #румунiя #бпла #обстріли

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