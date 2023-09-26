Вибуховий пристрій на електропідстанцію в Курській області скинув дрон СБУ - джерело в спецслужбі

Вибуховий пристрій на електропідстанцію в селі Снагість Курської області (РФ) скинув дрон Служби безпеки України, внаслідок цього знеструмлено сім населених пунктів, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в українській спецслужбі.

"Блекаут" у Курській області РФ влаштувала СБУ... Саме дрон спецслужби скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в селі Снагість Курської області. Як результат, без світла залишилися сім населених пунктів", - розповів співрозмовник агентства у вівторок.

Він зазначив: "Така "бавовна" - свідчення того, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень".

"Росіяни мають розуміти - якщо вони мають намір і надалі атакувати українські об'єкти енергетики, то отримуватимуть на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити", – додало джерело.