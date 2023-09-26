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14:34 26.09.2023

СБУ підозрює ексголову "Київводоканалу" в розкраданні майже 65 млн бюджетних грн під час боїв за столицю

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СБУ підозрює ексголову "Київводоканалу" в розкраданні майже 65 млн бюджетних грн під час боїв за столицю

Правоохоронці повідомили про підозру ексголові "Київводоканалу" в розкраданні майже 65 млн грн із бюджету Києва, які призначалися на ліквідацію надзвичайних ситуацій у місті під час бойових дій у столичному регіоні, повідомляє Служба безпеки України (СБУ).

"СБУ викрила ще одну схему розкрадання коштів з бюджету Києва, які призначались на ліквідацію надзвичайних ситуацій у місті під час війни. Зловмисником виявився колишній гендиректор ПрАТ "АК "Київводоканал", який на початку повномасштабного вторгнення рф перебував на посаді", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, тоді він "разом зі спільниками привласнив майже 65 млн грн під виглядом витрат на передислокацію плавучої насосної станції на річку Десна. Там вона мала перекачувати воду на технологічні споруди Дніпровської водопровідної станції, а потім до централізованого водогону Києва. Таким чином обладнання мало забезпечити киян резервним постачанням водою під час активних бойових дій на території столичного регіону".

Однак, як з'ясувало слідство, плавуча насосна станція виявилася несправною і технологічно не підлягала транспортуванню. "Для того, щоб вкрасти бюджетні гроші, фігуранти у березні 2022 року уклали угоду з афілійованою компанією про фіктивне переміщення обладнання до акваторії Десни. Насправді насосна станція залишалась на місці, а гроші за її "транспортування" були переведені майже у повному обсязі на підрядників з виведенням потім у тінь", - інформує спецслужба.

Як повідомляється, ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факт розкрадання бюджетних коштів, а також непридатність насосного обладнання до експлуатації за цільовим призначенням. Під час обшуків в офісних приміщеннях фігурантів виявлено фінансово-господарську документацію з доказами оборудки.

Наразі колишньому гендиректору "Київводоканалу" повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

 

Теги: #сбу #київводоканал

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