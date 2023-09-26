На куп'янському напрямку українські воїни за допомогою дронів знищили російську техніку на $7 млн - Сирський

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на куп'янському напрямку вразила три одиниці техніки противника за допомогою дронів із нічною оптикою.

"Куп'янський напрямок. Воїни роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр знищили російські танки Т-80 і Т-72, а також вразили ворожу гаубицю Д-30. Вартість російської техніки - понад 7 млн доларів. Дрони - сила", - написав командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський у телеграм-каналі.

Зі свого боку віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що "секретний український дрон діє".

"Це результат роботи майстерних бійців і українського дрона, якого дуже бояться окупанти. Більше про сам безпілотник розповімо після перемоги. Нехай залишається "приємною" несподіванкою для ворогів. Дякуємо воїнам за службу та круті результати. Далі більше технологій і сюрпризів для росіян", - написав він у телеграм-каналі.